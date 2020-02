Hanoi (VNA) – Le 2e et dernier round du programme de subventions pour le partenariat dans l’innovation a été lancé le 11 février, avec un financement de plus de 1,63 millions de dollars australiens, a-t-on appris de l’ambassade d’Australie à Hanoi.

Ce programme fait partie du projet créatif Vietnam-Australie intitulé Aus4Innovation, visant à renforcer la coopération bilatérale dans les sciences, les techniques et l’innovation.

Le premier round a été réalisé avec succès en 2019, avec trois projets recevant un total de plus de 1,63 million de dollars australiens, selon l'ambassade d'Australie au Vietnam.

Sous le thème «Multiplication des partenariats d'innovation entre l'Australie et le Vietnam», des subventions de 100 000 à 1 000 000 dollars australiens seront accordées sur une base compétitive à des partenariats existants entre des institutions australiennes et vietnamiennes pour soutenir des initiatives testées prêtes à se développer et à avoir le potentiel pour produire un impact au niveau de l'écosystème créatif et d’innovation.

Les bénéficiaires auront jusqu'à 12 mois pour mettre en œuvre les activités proposées.

«Le 2e round du programme Aus4Innovation démontre notre engagement continu à travailler avec le gouvernement du Vietnam, en particulier le ministère des Sciences et des Technologies pour améliorer encore l'écosystème créatif et d'innovation. Nous soutiendrons des idées innovantes dans différents secteurs qui ont un potentiel d'application à grande échelle, produiront un impact socio-économique durable et pourront contribuer à renforcer l'écosystème d'innovation vietnamien », a déclaré l'ambassadrice d'Australie au Vietnam Robyn Mudie.

Le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Bui The Duy a déclaré que des programmes comme Aus4Innovation améliorent l'écosystème d'innovation du Vietnam, le rendant mieux connecté afin qu'il fonctionne plus efficacement.

«J'attends avec impatience d'autres partenariats de cette nature où les partenaires australiens et vietnamiens continuent de travailler ensemble pour relever les défis et créer des opportunités dans notre économie en croissance », a-t-il ajouté.

Le programme de subventions pour le partenariat dans l’innovation faisant partie du programme Aus4Innovation qui est réalisé de 2018 à 2022, doté de 11 millions de dollars australiens vise à promouvoir l’écosystème de créativité et d’innovation du Vietnam, à établir des relations de partenariat durables entre scientifiques, chercheurs et à aider le gouvernement et le peuple vietnamiens à tirer profits des opportunités offertes par la révolution industrielle 4.0. -VNA