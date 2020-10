Moscou (VNA) – Une cérémonie pour lancer l’imprimé spécial de célébration des 40 ans du voyage spatial Vietnam-Russie s’est tenue le 21 octobre à Moscou.

Cet imprimé a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action commune de l’Agence fédérale russe des archives et du Département de gestion des documents et des archives d’Etat du Vietnam relevant du ministère de l’Intérieur pour la période 2019-2022.

Il y a 40 ans, le 23 juillet 1980 à 21 h 33' 3" (heure de Moscou), le fusée Soyouz 37, avec à bord les deux cosmonautes russe Viktor Gorbatko et vietnamien Pham Tuân, était lancé dans l'espace. Elle est revenue sur Terre le 31 juillet 1980.



Il s'agissait du premier voyage d'un Vietnamien, et plus généralement d'un Asiatique dans l'espace ; un événement faisant figure de symbole des relations d'amitié, de coopération intégrale et d'entraide entre les deux pays. Ce voyage historique a servi de rampe de lancement aux études et à l'application des technologies spatiales du Vietnam.

S’exprimant lors cette cérémonie, le directeur adjoint de l’Agence fédérale russe des archives, A.V. Yurasov a rappelé le voyage historique dans l’espace il y a 40 ans au cosmodrome de Baïkonour. Le fusée Soyouz 37, avec à bord les deux cosmonautes russe Viktor Gorbatko et vietnamien Pham Tuan, était lancé le 23 juillet 1980 dans l'espace. Elle est revenue sur Terre le 31 juillet 1980.

Il a réaffirmé l'importance particulière de ce voyage historique, considérant qu'il s'agissait d'un jalon pour l'amitié des deux pays, indiquant que le 6e voyage spatial rendrait dans le cadre d’un programme spatial visant à promouvoir la coopération des pays socialistes dans le domaine spatial à des fins pacifiques. Ce programme a été réalisé sous l'égide de l'Académie des sciences d'URSS (devenue depuis l’Académie des sciences de Russie.

Il s’est déclaré convainuu que le lancement de cet imprimé spécial devra aider les lecteurs russes et vietnamiens à recevoir de nombreuses informations intéressantes autour de ce voyage, dont beaucoup sont annoncées pour la première fois.

Dans son discours à Hanoi, le directeur du Département de gestion des documents et des archives d’Etat du Vietnam, Dang Thanh Tung, s'est réjoui du lancement d’un imprimé spécial commémorant le 40e anniversaire du voyage spatial Vietnam-Russie à l'occasion de la célébration des 70 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a affirmé que la partie vietnamienne s'efforcera de diffuser bientôt largement cet imprimé, ce en vue de présenter de nombreux documents importants sur ce voyage historique aux lecteurs vietnamiens.

De son côté, la ministre conseillère de l’ambassade du Vietnam en Russie, Nguyên Quynh Mai, a souligné que le succès du voyage historique de 1980 était un symbole de l'amitié et de la coopération intégrale entre le Vietnam et l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie.

L’entraide dans ce voyage est devenue le point de départ de la recherche et de l'application de la technologie spatiale au Vietnam, a-t-elle souligné, ajoutant qu’après 40 ans depuis le premier voyage dans l’espace, le Vietnam a fait de nombreux progrès significatifs dans la recherche spatiale.

Elle a estimé que la coopération entre le Vietnam et la Russie dans le domaine des technologies spatiales à des fins pacifiques continue de croître, contribuant au renforcement et au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Viktor Vasilievich Gorbatko a été le 21e cosmonaute russe et le 43e dans le monde à effectuer des voyages dans l'espace. Il est allé dans l’espace avec son homologue vietnamien Pham Tuan il y a 35 ans, a décrit son voyage avec Pham Tuân comme un souvenir inoubliable. -VNA