Photo d'illustration: comité d'organisation

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 22 juin à Hanoï, le ministère de l'Information et de la Communication a annoncé et lancé les Prix « Produits technologiques numériques Make in Vietnam 2022 ».



Ces prix annuels sont décernés aux organisations et entreprises vietnamiennes qui ont d'excellents produits numériques étudiés, conçus, créés et fabriqués au Vietnam.



Les participants sont des entreprises créées selon la loi vietnamienne (s'il s'agit d'une entreprise à participation étrangère, les Vietnamiens doivent détenir au moins 51% du total des actions), des unités et organisations ayant des produits numériques qui ont été étudiés, conçus, créés et fabriqués au Vietnam et mis en pratique.



Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Pham Duc Long, a déclaré que les prix de cette année récompenseraient les produits numériques exceptionnels qui avaient une grande influence pour amener les activités des personnes et des entreprises dans l'environnement numérique, contribuant ainsi à la promotion de la gouvernance, de l’économie et de la société numériques au Vietnam.