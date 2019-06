Photo: Aseanictaward

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication a organisé le 18 juin à Hanoï une cérémonie pour annoncer les Prix de l’ASEAN sur les technologies de l’information et les communications 2019 (ASEAN ICT Awards 2019-AICTA).

L’AICTA comporte six catégories de prix : le secteur public, le secteur privé, la responsabilité sociale des entreprises, le contenu numérique, les entreprises de start-up, et le prix pour la recherche et le développement.

Les participants aux prix doivent soumettre une vidéo (environ 2 à 5 minutes au format MP4) et des documents présentant leurs produits. Les dossiers doivent être rédigés en anglais et envoyés au comité d’organisation avant le 1er août.

Le Vietnam avait remporté des prix d’AICTA dans toutes les catégories les années précédentes. Notamment, en 2018, l'Université Duy Tan, basée à Da Nang, a remporté un prix d'argent dans la catégorie pour la recherche et le développement.

La cérémonie de remise des prix aura lieu dans le cadre de la 19e conférence des ministres des Télécommunications et des Technologies de l’information de l'ANASE prévue en octobre à Vientiane.

L’AICTA, initiative approuvée lors de la conférence des ministres des Télécommunications et des Technologies de l’information (TIC) de l’ASEAN en 2012, vise à rechercher et à honorer des produits et solutions TIC créatifs pouvant être appliqués dans la réalité. -VNA