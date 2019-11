Cérémonie de lancement des prix APICTA 2019. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) et l’Association des logiciels et des services de technologies de l'information (VINASA) ont lancé le 19 novembre les prix de l'Alliance Asie-Pacifique pour les technologies de l'information et de la communication (APICTA - Asia Pacific ICT Alliance) 2019.

Surnommés les "Oscars" du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Asie-Pacifique, ces prix annuels sont organisés alternativement par les 16 pays et économies membres de l'APICTA dans le but de rendre hommage aux brillants produits, solutions informatiques et projets de start-up dans la région.



L'événement se prolonge jusqu’au 22 novembre dans la ville de Ha Long avec près d’un millier de délégués, dont plus de 650 en provenance de 16 pays et économies membres de l'APICTA.



Dans son discours d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial Dang Huy Hau a déclaré que cet événement offrait à Quang Ninh la chance d’accéder à des acquis technologiques en vue de l’édification d’une économie numérique tout en promouvant le commerce, les investissements et le tourisme.



Les prix sont divisés en cinq principales catégories : consommateurs, services communautaires, industrie, services d’affaires, secteurs public et gouvernemental. A quoi s’ajoutent deux catégories supplémentaires (recherche et développement, et startup) ; et trois catégories technologiques (Big Data Analytics, Internet des objets et Intelligence artificielle).

Le Vietnam compte 47 nominations parmi les 324 nominations de ces prix. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 novembre.



Dans ce cadre, auront lieu une conférence internationale sur la transformation numérique et la ville intelligente, une rencontre d’entreprises, une exposition présentant des produits et services informatiques exemplaires du Vietnam et un échange entre étudiants vietnamiens et étrangers en TIC. -VNA