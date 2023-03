Équipe de développement de la plateforme iMapVietnam. Photo : VNA

Lors de l'événement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut pour l'innovation et le développement (IID) a lancé trois plateformes d'innovation "Drive Innovation for Impact" pour promouvoir le développement durable, lors d’une cérémonie tenue le 15 mars à Hanoï.Ces plateformes sont iMapVietnam à l’adresse http://imapvietnam.org, impactUP à https://impactup.site et V.innovate à http://vinnovate.vn.Plus précisément, iMapVietnam est une plateforme d'authentification commerciale et de mesure d'impacts pour les entreprises faisant des affaires pour le développement durable au Vietnam.Quant à impactUP, il s’agit d’une plateforme de formation, d'incubation et d'accélération de l' entrepreneuriat social qui fournit des solutions concernant les ressources humaines de qualité pour le secteur de commerce social.Enfin, V. innovate est une plateforme d'évaluation de l'écosystème innovation-startup et de l'impact social pour les universités et les localités.Lors de la cérémonie de lancement, le professeur et docteur Vo Dai Luoc du Centre économique Asie-Pacifique (VAPEC) a salué ces plateformes et a souligné l'importance de l'innovation dans le contexte actuel. Il a également insisté sur la nécessité de tirer parti des expériences d’autres pays du monde entier pour raccourcir le processus au Vietnam.A cette occasion, Dam Quang Thang, président du Conseil consultatif national pour l’entrepreneuriat et l’innovation, a affirmé que le lancement de ces trois plateformes était une bonne condition favorisant la création d’un écosystème startup. -VNA