Lors de la cérémonie de lancement de la plate-forme de visioconférence Zavi. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 15 mai, le ministère de l'Information et de la Communication a lancé la plate-forme de visioconférence Zavi à l’adresse https://zavi.me.



Il s’agit de la première plate-forme de visioconférence conçue et développée par des Vietnamiens. Elle offre un accès gratuit au public à l’échelle nationale.



La plate-forme peut faciliter l’organisation d’une réunion regroupant jusqu’à 100 personnes pendant 24 heures consécutives. Elle sera régulièrement améliorée pour un développement continu.



Lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Thanh Hung, a indiqué que la plate-forme avait été finalisée en 20 jours pendant la période de distanciation sociale, et qu’il s’agissait d’un outil utile car les rassemblements sociaux restaient limités pour empêcher la propagation du COVID-19.



Le vice-ministre Nguyen Thanh Hung a ensuite présidé une première réunion par visioconférence en utilisant Zavi, avec les Services de l'Information et de la Communication des provinces de Ha Giang et de Quang Ninh (Nord).-VNA