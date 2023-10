Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Le Thanh Lam à l'événement. Photo: vnexconomy.vn

Le Quang Tu Do, chef de l'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique, lance la campagne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique relevant du ministère de l'Information et de la Communication, en partenariat avec TikTok Vietnam , a lancé le 11 octobre, à Hanoï, les activités d'une campagne de communication appelée la campagne "Tin" dans le but de sensibiliser les internautes au Vietnam.Avec le message "Nouvelles en ligne, croire correctement", la campagne vise à fournir des informations et des compétences essentielles afin que les utilisateurs d'Internet puissent reconnaître, détecter et prévenir les fausses nouvelles, les mauvaises informations en ligne, tout en assumant leur responsabilité dans la publication, la fourniture et le partage d'informations en ligne.Selon Le Quang Tu Do, chef de l'Autorité de la radiodiffusion et de l'information électronique, "Tin" fait référence aux actualités et aux informations quotidiennes produites sur Internet ainsi qu'à la confiance.La campagne "Tin" vise à promouvoir un environnement en ligne sain, en encourageant les internautes vietnamiens à créer et à produire du contenu positif qui apporte de la valeur à la communauté.