Le Forum régional de l'ASEAN sur la réponse et le traitement des fausses informations dans le cyberespace à Da Nang. Photo : VNA



Da Nang (VNA) - Dans le cadre de la 16e Conférence des ministres de l'Information de l'ASEAN (16e AMRI), le 19 septembre à Da Nang, le ministère vietnamien de l'Information et de la Communications a organisé le Forum régional de l'ASEAN sur la réponse et le traitement des fausses informations dans le cyberespace.Le forum a réuni des représentants des agences de gestion de l'information électronique de huit pays de l'ASEAN, des agences de presse des pays de l'ASEAN, des plateformes transfrontalières (Google, Tiktok) et le Secrétariat de l'ASEAN.Le forum comprenait deux contenus principaux. Le premier concernait les efforts des pays de l'ASEAN pour unir leurs forces pour lutter et gérer les fausses nouvelles, les mesures appliqués pour l'avenir, les expériences des pays de la région et des agences de presse et des médias, les politiques promouvant l'alphabétisation numérique et les politiques médiatiques de pays de l'ASEAN, ainsi que les politiques sur la gestion des fausses nouvelles, la désinformation ; le deuxième portait sur la discussion des recommandations et des mesures de coopération pour répondre et gérer les fausses nouvelles dans le cyberespace, sur la promotion de la coopération au sein de l'ASEAN, entre les gouvernements et les localités des pays membres de l'ASEAN et les plateformes de réseaux sociaux.S'exprimant lors de la conférence, Izzad Zalman, représentant du Secrétariat de l'ASEAN, a déclaré que les membres de l'ASEAN devaient clarifier le cadre directeur pour la gestion de l'information gouvernementale, en répondant au traitement des fausses informations et en donnant ainsi aux partenaires médiatiques concernés les moyens d'assurer la liberté d’expression, mais également l’exactitude, la transparence et la légitimité.