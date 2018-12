L'application de transport "Be" est lancée le 13 décembre. Photo : VnReview

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le matin du 13 décembre, la société par actions Be Group, une start-up technologique vietnamienne, a lancé son application de service de transport appelée “Be”.

Fournissant des services de transport par motos (BeBike) et voitures (BeCar), cette application sera officiellement mise en service à partir du 17 décembre à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

Be prévoit de se répandre dans 15 provinces et villes à travers le pays en 2019, totalisant dès lors 110.000 chauffeurs et 6,6 millions de téléchargements de l'application. En 2020, l'application devrait atteindre 63 provinces et villes dans le pays.

Le look de l'application. Capture d'écran : Zing

Les clients peuvent télécharger cette application sur les plateformes Android et iOS. Be Group a révélé qu'elle appliquerait un taux d'actualisation de 25% aux chauffeurs de BeBike et BeCar.

"Be" est enregistrée comme opérant dans le domaine des transports, soit une différence par rapport à d'autres applications de transport enregistrées opérant dans le domaine de la technologie.

Dans les années à venir, sur la base de cette application, Be Group développera davantage de services de livraison, de porte-monnaie électronique,...

Selon une étude de Google et Temasek, le marché de mobilité à la demande (ride-hailing) en Asie du Sud-Est devrait peser 20 milliards de dollars en 2025. –VNA