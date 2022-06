Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mercredi matin, dans le cadre de sa 3e session, l'Assemblée nationale doit voter pour approbation d’une résolution sur l'approbation du règlement final du budget de l'État en 2020 et discute du projet de loi sur le pétrole et le gaz (amendée).

L'élaboration de la Loi sur le pétrole et le gaz (amendée) vise à accroître l'efficience et l'efficacité de la gestion de l'État, à lever les obstacles, à créer un cadre juridique favorable aux investisseurs.

Dans l'après-midi, les députés prévoient de voter les projets de loi sur le cinéma (amendée), l'émulation et la récompense (amendée) et de discuter du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les radiofréquences. -VNA