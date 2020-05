Hanoi (VNA) - Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale, Nguyên Hanh Phuc, a remis des fournitures médicales aux parlements de l’Algérie, de l’Iran, du Mozambique, de la Palestine et de l’Afrique du Sud, et à la Croix-Rouge indienne.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale, Nguyên Hanh Phuc (à droite) remet des fournitures médicales à l’ambassadeur de Palestine au Vietnam Saadi Salama. Photo: quochoi.vn



S’exprimant lors de la cérémonie de remise des dons, le responsable a dit que la pandémie de COVID-19 s’est propagée à 213 pays et territoires, causant de graves pertes dans les domaines économiques et sociaux dans le monde entier.



À ce jour, le Vietnam a enregistré 327 cas d’infection, 278 d’entre eux se sont complètement rétablis et aucun décès. Le pays a traversé plus de 40 jours sans transmission dans la communauté et est entré dans une nouvelle période de lutte contre l’épidémie et de relance de l’économie nationale.



Lors de la lutte contre le COVID-19, le Vietnam a reçu le soutien de nombreux pays et amis internationaux, a-t-il fait savoir, espérant que les dons de l’Assemblée nationale du Vietnam aideront les pays à vaincre rapidement la pandémie.



Au nom des récipiendaires, l’ambassadeur de Palestine au Vietnam Saadi Salama a exprimé ses remerciements profonds à l’Assemblée nationale du Vietnam et au peuple vietnamien pour leur assistance aux parlements et aux peuples des pays.

Le diplomate s’est dit convaincu que les liens multiformes entre le Vietnam et les pays, ainsi qu’entre l’Assemblée nationale du Vietnam et les parlements étrangers, continueront de se développer. – VNA