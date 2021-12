Hanoï, 15 décembre (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam a été sélectionnée pour rejoindre le Comité exécutif du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) au cours du prochain mandat de quatre ans lors de la dernière séance plénière de la 29e réunion annuelle du forum (APPF-29) le 15 décembre après-midi.

Outre l’AN du Vietnam , celles du Japon et de la Nouvelle-Zélande ont également été approuvés pour être membres du Comité exécutif pour le nouveau mandat, qui durera de l'APPF-30 à l'APPF-33.Lors de la séance, les délégués ontadopté un Communiqué commun manifestant la détermination des organes législatifs membres à renforcer la coopération parlementaire multilatérale et à renforcer la solidarité pour la reprise post-pandémie.Plus tôt le même jour, les parlements membres ont discuté de la coopération Asie-Pacifique lors de la troisième session plénière.Ils ont souligné que la région et le monde sont confrontés à des défis sans précédent qui ont gravement affecté le développement socio-économique. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération parlementaire entre les membres de l'APPF pour faire face à ces enjeux et œuvrer au développement durable.Le Thu Ha, membre permanent du Comité des relations extérieures de l'AN du Vietnam, a déclaré que l’AN du Vietnam, un pays très vulnérable au changement climatique, a approuvé de nombreux documents juridiques créant la base juridique des efforts contre ce phénomène mondial, renforcé les liens avec d'autres législatures, et coordonné avec les organisations internationales.Participant à l'APPF-29, la délégation vietnamienne de l’AN a contribué de nombreuses idées importantes à la réunion, et les opinions ont été reflétées dans le Communiqué commun de l'événement.- VNA