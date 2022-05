Hanoi (VNA) – Les députés de la 15e Assemblée nationale ont discuté mercredi matin 25 mai en groupe du bilan complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État en 2021 et durant les premiers mois de 2022.

Vue de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA

Le rapport sur l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État en 2021 et durant les premiers mois de 2022 a été présenté par le vice-Premier ministre Lê Van Thanh en ouverture de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.Les députés doivent également approuver l’arrêté des comptes du budget de l’État et se pencher sur la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage en 2021, le bilan de la mise en œuvre de la résolution n°42/2017/QH14 de la 14e Assemblée nationale, en date du 21 juin 2017, relative au pilotage du règlement des créances douteuses des établissements de crédit et à la prorogation du délai d’application de toutes les dispositions de cette résolution.Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale écoutera le rapport du ministre de la Santé Nguyên Thanh Long sur le projet de loi sur l’examen et le traitement médicaux (amendé) et un rapport de vérification sur ce projet de loi présenté par la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale Nguyên Thuy Anh.L’élaboration du projet de loi vise à combler les lacunes et les limites de la loi de 2009 sur l’examen et le traitement médicaux et à résoudre les nouveaux problèmes qui se posent pour développer et améliorer la qualité des services de santé. Le projet de loi comprend 10 chapitres et 102 articles, un chapitre de plus que celui en vigueur.Le président de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Nguyên Dac Vinh, devra présenter un rapport expliquant, justifiant et ajustant le projet de loi sur le cinéma (modifié) lors de la séance de l’après-midi.Les députés discuteront également en groupe de certains contenus certains contenus du projet de loi sur lesquels les avis divergent encore. – VNA