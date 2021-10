Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 2e session, l’Assemblée nationale (AN) doit écouter vendredi matin des rapports concernant le projet d’amendement de la loi sur les affaires d’assurance.



La modification de la loi sur les affaires d'assurance vise à remédier aux faiblesses constatées lors de la mise en œuvre de la loi sur les affaires d'assurance de 2000, à garantir l’harmonie du système juridique et la compatibilité avec les engagements internationaux du Vietnam.



Des rapports concernant les projets de résolution sur des mécanismes et politiques de développement spécifiques de Hai Phong, Nghe An, Thanh Hoa et Thua Thien-Hue doivent être présentés également lors de la séance vendredi matin. Ensuite, les députés de l'Assemblée nationale vont discuter en groupes de ces projets de résolution.



Vendredi après-midi, les députés vont écouter des rapports concernant la mise en œuvre des politiques sur l’assurance sociale, la gestion et l’utilisation du Fonds d'assurance sociale en 2020, la gestion et l'utilisation du Fonds d'assurance maladie en 2020…-VNA