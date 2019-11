Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 14e législature a adopté lundi 18 novembre avec 89,44% des voix une résolution approuvant le plan global de développement socio-économique pour les groupes de minorités ethniques, les régions défavorisées et montagneuses.

La 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Photo: VNA

Le plan sera mené de 2021 à 2030, la priorité étant donnée au règlement de la pénurie de logements, de terres de production, d’eau pour la consommation quotidienne, de développement de la production agro-forestière, de produits manufacturés dans la chaîne de valeur, d’investissements dans des infrastructures clés permettant une réduction rapide et durable de la pauvreté, à l’édification d’un système politique fort au niveau local et au renforcement de la grande unité nationale.Il vise à plus que doubler le revenu moyen des minorités ethniques à partir de 2020, réduisant de plus de 3% le taux de ménages pauvres dans les régions peuplées de minorités ethniques et permettant à 99% des ménages d’avoir accès au réseau d’électricité national d’ici 2025.D’ici 2030, le revenu moyen des minorités ethniques représentera la moitié de la moyenne nationale, le taux de pauvreté sera ramené à moins de 10% alors que 70% des communes satisferont aux critères de la nouvelle ruralité. Jusqu’à 40% des minorités ethniques pourraient travailler dans l’industrie, l’artisanat, le tourisme et les services chaque année.Plus de 85% des communes et des villages dans les régions ethniques et montagneuses devraient également disposer d’infrastructures suffisantes pour répondre à la demande de développement socio-économique. – VNA