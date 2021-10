Les députés de la 15e Assemblée nationale débattent plusieurs sujets import an ts. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Réunis en ligne dans le cadre de la deuxième session de la 15e Assemblée nationale (AN), les députés débattent ce jeudi 28 octobre des amendements des lois sur le cinéma, l’émulation et la récompense.

Le projet d’amendement de la loi sur le cinéma vise à favoriser le développement de ce secteur à long terme pour qu’il assume bien son rôle culturel comme économique.

Le projet d’amendement de la loi sur l’émulation et la récompense a pour objectif de créer un changement fort dans l'organisation des mouvements d'émulation patriotique et la récompense dans la période d'accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays et de l'intégration active dans le monde.

La ministre de l’Intérieur, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme doivent clarifier un certain nombre de questions soulevées par les députés de l'Assemblée nationale lors de la séance de discussion. -VNA