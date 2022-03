L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thong (à gauche), et le président indonésien Joko Widodo.



Jakarta (VNA) - Le 2 mars à Jakarta, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thong, a présenté ses lettres de créance au président indonésien Joko Widodo.



Selon l’ambassadeur Ta Van Thong, le partenariat stratégique Vietnam - Indonésie n'a cessé de se consolider ces dernières années. En 2021, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint un record de plus de 11 milliards de dollars, en hausse de 40% par rapport à 2020.



L'ambassadeur Ta Van Thong s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations bilatérales, en se concentrant sur le commerce et l’investissement entre les deux pays, dans le but de promouvoir la reprise économique... -VNA