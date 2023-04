L'ambassadeur Nguyen Ba Hung (gauche) et le vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères, Saleumxay Kommaith. Photo: VNA Vientiane (VNA) – Une délégation de l'ambassade du Vietnam au Laos, conduite par l'ambassadeur Nguyen Ba Hung, est allée le 5 avril au bureau à Vientiane du ministère laotien des Affaires étrangères pour adresser ses vœux à l'occasion du Boun Pi May - le Nouvel An traditionnel du Laos.

L'ambassadeur Nguyen Ba Hung a adressé ses meilleurs vœux au Parti, à l’Etat, au peuple lao et des vœux de bonne santé, de bonheur et de succès au vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères, Saleumxay Kommaith.

Exprimant sa joie que la pandémie de COVID-19 ait été maîtrisée et que les principaux festivals du Laos se déroulent normalement, l'ambassadeur Nguyen Ba Hung a également hautement apprécié la direction clairvoyante et résolue du gouvernement lao, soulignant le rôle du Premier ministre Sonexay Siphandone et du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Saleumxay Kommaith.

Photo: VNA



Le responsable vietnamien s'est déclaré convaincu qu'en 2023, le Parti, l'Etat et le peuple lao continueraient d'obtenir de nouvelles réalisations, contribuant à la stabilisation socio-économique et au développement durable de leur pays.