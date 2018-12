Jakarta (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a salué lundi 10 décembre le rôle pionnier de l’Indonésie au sein de l’ASEAN, en rendant une visite de courtoisie à la présidente du Parti démocratique indonésien de lutte (PDI-P), Megawati Sukarnoputri, ancienne présidente de l’Indonésie.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang (à droite) et la présidente du PDI-P, Megawati Sukarnoputri. Photo : VNA



Le diplomate vietnamien a attribué les succès de l’Indonésie aux contributions quotidiennes de millions de citoyens indonésiens, de son gouvernement et de ses partis politiques, notamment le PDI-P sous la direction de Megawati.



Il a informé son hôte du développement des relations Vietnam-Indonésie, fondé par le président Hô Chi Minh et le père de président Soekarno de Megawati, au cours des 63 dernières années, affirmant que la relation bilatérale avait été portée au niveau de partenariat stratégique en 2013.



L’ambassadeur a souligné les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, en 2017, du président indonésien Joko Widodo, en septembre 2018, pour signer un nouveau programme d’action pour 2019-2023, ainsi qu’un voyage de travail du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à Bali en octobre 2018.

Megawati a pour sa part déclaré que le partenariat stratégique bilatéral doit être cultivé et que les deux pays devraient travailler en étroite coordination pour mener à bien le programme d’action 2019-2023.



Elle a remercié le Vietnam d’avoir soutenu les initiatives indonésiennes, et a réaffirmé l’importance de la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie lors des forums de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et d’autres organisations multilatérales, en particulier les Nations unies et le Conseil de sécurité des Nations unies.



Megawati a annoncé son intention de se rendre au Vietnam en 2019, ajoutant qu’elle sera ravie de rencontrer des dirigeants et des amis vietnamiens au cours de ce voyage.



L’ancienne présidente indonésienne a déclaré qu’elle était disposée à participer et à travailler avec l’ambassade du Vietnam et les organes concernés pour organiser des expositions et des séminaires scientifiques à l’occasion du 60e anniversaire des visites historiques des présidents Soekarno et Hô Chi Minh. – VNA