L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thong (à gauche), et le président du Timor-Leste, José Ramos Horta. Photo: VNA

Dili (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thong, a présenté, le 24 octobre au Palais présidentiel à Dili, ses lettres de créance au président du Timor-Leste, José Ramos Horta.

Recevant ce document important, le président José Ramos Horta a félicité Ta Van Thong pour sa nomination en tant qu'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, et a souhaité au diplomate vietnamien un mandat fructueux.

Exprimant son honneur d'assumer le poste d'ambassadeur du Vietnam en Indonésie et au Timor-Leste, Ta Van Thong a remercié le président et le peuple du Timor-Leste pour leur soutien accordé au peuple vietnamien dans sa lutte d'hier pour l'indépendance nationale et dans son processus actuel de développement du pays. Il a affirmé qu'il ferait tout son possible pour contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays, en se concentrant sur des domaines tels que le commerce et l'investissement, le tourisme, l'éducation, et les échanges entre les deux peuples. -VNA