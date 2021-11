L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, présente ses lettres de créance à la reine Elizabeth II. Photo : Royaume-Uni

Londres (VNA) – Les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni entrent dans un stade de développement épanoui, selon l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, qui a présenté le 18 novembre ses lettres de créance à la reine Elizabeth II lors d’une cérémonie virtuelle.

Le diplomate a déclaré que le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni se développait fortement dans tous les secteurs, de la politique à la sécurité en passant par le commerce, l'éducation et la culture. Il s'est engagé à faire de son mieux pour développer l'amitié et la collaboration entre les deux peuples.

Cérémonie d'accueil de l'ambassadeur Nguyen Hoang Long et de son épouse pour présenter leurs lettres de créance à la reine Elizabeth II. Photo: VNA

Après la cérémonie, l'ambassade du Vietnam à Londres a organisé une réception avec la participation de nombreux officiels britanniques, de représentants d'associations vietnamiennes au Royaume-Uni et d’amis internationaux.

Nguyen Hoang Long a estimé que les potentiels de la collaboration entre les deux pays étaient nombreux, notamment dans les domaines de la réponse au changement climatique, du commerce et de l'éducation. Il a appelé au soutien et à la coopération des agences et secteurs compétents du Royaume-Uni pour profiter de ces potentiels.- VNA