La Havane (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tung, a effectué vendredi 29 juillet une visite de travail dans la province de Pinar del Río, à 156 km à l’ouest de La Havane, destinée à renforcer les relations d’amitié entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba Lê Thanh Tung et la première secrétaire du Comité provincial du Parti communiste cubain Yamilé Ramos Cordero coupent la bande inaugurale de l’exposition de photos sur le Vietnam d’aujourd’hui. Photo: VNA

Lors d’une rencontre avec Yamilé Ramos Cordero, première secrétaire du Comité provincial du Parti communiste cubain, le diplomate a souligné la nature spéciale de la solidarité Vietnam-Cuba ainsi que la détermination de leurs dirigeants à promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines.

Il a également souligné le potentiel de la province cubaine pour accueillir des projets d’investissements vietnamiens, en particulier dans le secteur agricole.

La province de Pinar del Río est reconnue comme la plus grande productrice de cigares de la plus haute qualité. Elle dispose également des atouts dans le tourisme, l’agriculture et l’exploitation minière.

Dans le cadre de son voyage, l’ambassadeur vietnamien a assisté à un séminaire sur la révolution vietnamienne et les défis du socialisme en Asie, qui a réuni plus de 200 participants. Avec le secrétaire du Comité provincial du Parti Yamilé Ramos Cordero, il a assisté à une exposition de photos sur le Vietnam d’aujourd’hui.

S’adressant aux journalistes locaux après la cérémonie, Lê Thanh Tung a souligné que le Vietnam et Cuba avaient établi des mécanismes de coopération et des canaux d’échange pour renforcer leurs relations dans tous les domaines.En plus de la coopération actuelle dans la riziculture, il a estimé que Pinar del Río avait un potentiel pour des projets conjoints avec des partenaires vietnamiens dans d’autres domaines agricoles tels que la production de viande de bœuf, de volaille et d’agrumes.

À cette occasion, Pinar del Río a projeté un film documentaire et inauguré une exposition de photos sur l’experte médicale locale Elena Fernández Castro, qui a été témoin de la période la plus féroce de la guerre de résistance anti-américaine du Vietnam avant de mourir de maladie le 27 juillet 1972 à Hanoi à l’âge de 46 ans. – VNA