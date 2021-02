L'ambassadeur du Pérou au Vietnam, Augusto Morelli. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Pérou au Vietnam, Augusto Morelli, a estimé qu'avec les réalisations en matière de développement économique et d'intégration internationale, le Vietnam était un membre important en Asie et dans le monde.



La mise en œuvre de la politique d'ouverture et de l’oeuvre de Doi Moi (Renouveau) au cours des 35 dernières années a créé une force motrice pour la croissance durable et le développement économique au Vietnam, a estimé l'ambassadeur Augusto Morelli lors d'une interview accordée à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï.



S’agissant de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19 au Vietnam, l'ambassadeur a souligné que le Vietnam n'était pas seul dans ce combat. Les dirigeants des deux pays ont pris des mesures pour atténuer les effets de la pandémie et accélérer la vaccination.



Le diplomate péruvien a souligné l'importance des efforts pour relancer l'économie et assurer un équilibre entre le développement économique et les objectifs de santé publique.



Concernant les relations bilatérales, l'ambassadeur Augusto Morelli a souligné que le Vietnam et le Pérou étaient deux économies émergentes, de sorte que les deux pays devraient promouvoir le multilatéralisme et la mondialisation pour assurer la participation de chacun à la chaîne d'approvisionnement de la production mondiale.



Sur cette base, les deux parties ont salué favorablement les cadres de coopération pratiques, dont le Forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) dont le Vietnam, le Pérou et la Russie sont devenus les membres en 1998; et le Partenariat transpacifique global et progressiste (ou CPTPP) - un vaste mécanisme d'intégration qui permet aux deux économies d'élargir leurs marchés.



Selon lui, Hanoï et Lima partagent de nombreuses similitudes s’agissant des tendances économiques, du processus de mondialisation, des échanges commerciaux, qui sont des facteurs aidant les deux pays à maintenir leur croissance et à promouvoir le développement.



A cette occasion, le diplomate a félicité Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, à l’occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat. -VNA