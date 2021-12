New York (VNA) – L’ambassadeur Abdou Abarry, chef de la Mission permanente du Niger auprès de l'ONU, a félicité le Vietnam pour avoir assumé avec succès en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ces deux dernières années, lors d’une interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Le Niger est actuellement président tournant du Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2021.

L’ambassadeur Abdou Abarry, chef de la Mission permanente du Niger auprès de l'ONU. Photo: VNA

Interrogée sur le rôle des membres non permanents (E10), dans la résolution des problèmes, le diplomate du Niger a déclaré que le conseil comptait sur les E10 en tant que membres à part entière du Conseil de sécurité. La division du travail et le fardeau des responsabilités tombent de manière très égale dans l'E10, a-t-il déclaré.

En particulier, les pays africains du groupe E10 remercient le Vietnam d'avoir soutenu et guidé ces pays lorsqu'ils ont dû discuter et prendre des décisions liées aux problèmes africains.

Il a salué le Vietnam qui a initié le débat ouvert sur la coopération multilatérale. Ce débat a attiré la participation des centaines de pays.

Le Vietnam s’est également impliqué dans le règlement des questions humanitaires dans des pays comme l'Afghanistan, la Syrie ou la Libye, on entend des voix vietnamiennes, ainsi que des questions fondamentales et urgentes telles que l'élévation du niveau de la mer, a-t-il indiqué.

Il a déclaré que son pays a obtenu le plein soutien du Vietnam pour aborder la question de la pertinence du changement climatique pour la situation sécuritaire et proposer l'adoption d'une résolution sur cette question en décembre, alors que le Niger occupe le poste de président tournant du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Niger a également reçu le soutien du Vietnam lors des discussions sur le mécanisme régional, notamment en ce qui concerne la situation actuelle au Myanmar.

Le Niger apprécie grandement la voix forte du Vietnam dans les situations d'urgence au cours des deux dernières années au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’ambassadeur du Niger a fait l’éloge de l’initiative du Vietnam sur le renforcement de la coopération entre les agences onusiennes et les organisatins régionales comme l’Union africaine, et l’ASEAN.

On peut dire que les relations de coopération entre l'ONU et les organisations régionales telles que l’UA, l'ASEAN ou la Ligue arabe jouent un rôle très important, notamment dans le renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelles, contribuant ainsi à résoudre les défis de la sécurité mondiale, a-t-il conclu. -VNA