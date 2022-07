L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, remet l’insigne “Pour la paix, l’amitié entre les nations” à l’ambassadeur du Danemark, Kim Højlund Christensen. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Le 4 juillet, au nom du présidium de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a remis l’insigne “Pour la paix, l’amitié entre les nations” à l’ambassadeur du Danemark, Kim Højlund Christensen, au terme de son mandat au Vietnam.



L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a déclaré apprécier les contributions importantes de l’ambassadeur danois au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre les Vietnamiens et les Danois, notamment à la mise en oeuvre de la 2e phase et de la première moitié de la 3e phase du programme de transition vers une économie à faibles émissions de carbone au Vietnam, ainsi que son rôle dans la promotion des investissements danois au Vietnam avec l’arrivée de LEGO et Pandora en 2022.



De son côté, l’ambassadeur Kim Højlund Christensen a promis de continuer à apporter des contributions aux relations entre les deux pays, en ses nouvelles qualités. -VNA