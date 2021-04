Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung (droite) et l'ambassadeur américain au Vietnam Daniel Kritenbrink. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung, par procuration de dirigeants vietnamiens, a décerné le 16 avril l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur américain au Vietnam Daniel Kritenbrink pour ses contributions exceptionnelles au développement du Partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Il a vivement apprécié la coordination de l'ambassade des États-Unis, en particulier les efforts de l'ambassadeur pour promouvoir et approfondir les relations bilatérales, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier rang, souhaitait promouvoir et d'approfondir le partenariat intégral avec les États-Unis au niveau bilatéral, régional et international.

Daniel Kritenbrink a remercié au ministère vietnamien des Affaires étrangères pour sa coopération étroite, avoir créé les conditions lui permettant d’accomplir ses missions. L'ambassadeur a partagé son grand honneur et sa fierté de représenter les États-Unis au Vietnam et de contribuer directement au développement fort du Partenariat intégral Vietnam-États-Unis et a aussi affirmé ses bons sentiments pour le pays et le peuple vietnamiens.

Le diplomate a exprimé son optimisme quant aux relations futures entre les deux pays, affirmant que, quelle que soit sa position, il ferait de son mieux pour resserrer les liens bilatéraux et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité de l’Indo-Pacifique et du monde. -VNA