Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha (droite) et Kari Kahiluoto, ambassadeur de Finlande au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a remis le 23 juillet à Hanoï l’Ordre « Pour la cause des ressources naturelles et de l'environnement » à Kari Kahiluoto, ambassadeur de Finlande au Vietnam.

Le ministre vietnamien a félicité le diplomate pour remplir avec succès ses missions au Vietnam et remercié l'ambassade de Finlande et l'ambassadeur Kari Kahiluoto pour leur soutien actif au Vietnam dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement, en particulier dans les domaines de la promotion de l'économie circulaire ; de la gestion des déchets solides, de la qualité de l'air ; l'hydrométéorologie, l'eau courante et l’assainissement de l’environnement.

Il a affirmé que le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement attachait toujours de l'importance aux relations de coopération étroite avec l'ambassade de Finlande au Vietnam. La coopération bilatérale dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement continuera de se développer et d'apporter des résultats plus concrets.

Kari Kahiluoto a hautement apprécié la coopération étroite et le soutien du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et des partenaires vietnamiens dans l'application des solutions technologiques finlandaises en matière de protection de l'environnement, de développement de l'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique pour un développement durable à long terme au Vietnam.

La Finlande est toujours fière d'accompagner le Vietnam dans les domaines essentiels tels que l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement de l'environnement et la protection et la gestion des forêts, a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat au Vietnam, l'ambassadeur Kari Kahiluoto a contribué à promouvoir des activités de coopération et de partage d’expériences finlandaises dans le développement de l'économie circulaire ; le transfert de technologie de traitement des déchets solides, en particulier les déchets urbains ; le contrôle de la qualité de l'air dans les grandes villes ; l’élaboration du droit de l'environnement ;…

Le Vietnam et la Finlande ont établi des relations diplomatiques en 1973 et développent des activités de coopération dans de nombreux domaines. L'environnement est toujours un domaine phase des relations de coopération Vietnam-Finlande. -VNA