L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillé. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les succès du Vietnam dans le maintien de la stabilité macroéconomique et la garantie des équilibres économiques majeurs sont dus aux décisions sages et flexibles du Parti et du gouvernement, a affirmé l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans le contexte où la pandémie de COVID-19 provoque toujours un impact important à l'échelle mondiale, les efforts inlassables du système politique vietnamien dans son ensemble pour assurer un approvisionnement suffisant en vaccins et atteindre un taux de vaccination élevé jouent un rôle important, aidant le Vietnam à réaliser ses objectifs de développement durable et ses plans de développement économique, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'économie numérique et de l'attraction des investissements étrangers, a-t-il déclaré.

Le diplomate cubain a hautement apprécié la cohérence, la persévérance et la détermination du Vietnam dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), en particulier ses lignes politiques pour les relations extérieures afin d'assurer la sécurité, la paix, de favoriser le développement économique, d’attirer des investissements étrangers, de promouvoir l’intégration internationale et les relations diplomatiques avec tous les pays voisins, les grands pays, les partenaires importants et les amis traditionnels.

L'ambassadeur a en outre déclaré apprécier le message du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, concernant la construction d'une diplomatie riche d’identité du "bambou vietnamien", lequel est, selon lui, une illustration de la sagesse des dirigeants vietnamiens dans le contexte d'évolutions compliquées de la situation mondiale.

Photo : VNA



A cette occasion, Orlando Nicolás Hernández Guillén a réaffirmé la fraternité, la solidarité et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba, ajoutant que la visite officielle du président Nguyên Xuân Phuc à Cuba en septembre dernier avait mis davantage en évidence les relations spéciales entre les deux pays et en même temps démontré le ferme soutien du Vietnam à Cuba pendant cette période difficile.

La visite a également favorisé les perspectives du développement des relations bilatérales dans de nombreux domaines tels que l'énergie, les soins de santé, l'agriculture et l'industrie alimentaire, la pharmacie et la biotechnologie, a-t-il dit.

La visite a contribué au succès global de la diplomatie vietnamienne dans le renforcement du prestige et de la position du Vietnam sur la scène internationale, à la promotion de la mise en œuvre des lignes politiques définies lors du 13e Congrès national du PCV pour les relations extérieures, afin de profiter du soutien de la communauté internationale pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et la reprise et le développement socio-économiques, a conclu l’ambassadeur cubain. -VNA