Kuala Lumpur, 21 décembre (VNA) - L'ambassadeur vietnamien en Malaisie Le Quy Quynh et son épouse ont organisé le 20 décembre un banquet pour les ambassadeurs en Malaisie et au Vietnam à l'occasion du prochain Nouvel An.

Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur Le Quy Quynh s'est félicité du développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et les pays au cours des dernières années, grâce à une liaison étroite et régulière entre les ambassadeurs et l'ambassade du Vietnam en Malaisie, ainsi que les ministères et agences vietnamiens.



Il a affirmé que le gouvernement et le peuple vietnamiens sont toujours prêts à accueillir des ambassadeurs au Vietnam pour en apprendre davantage sur le pays et le peuple, et explorer les possibilités de coopération, servir de pont entre le Vietnam, les gouvernements et les entreprises étrangers dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense nationale, de la sécurité, de l’économie, la culture, l’éducation et les sciences et technologies.



L'ambassadeur Luu Quy Quynh a informé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé avec succès une conférence en 2019 avec des ambassadeurs du Moyen-Orient et d'Afrique, créant ainsi une percée pour les relations bilatérales.



À cette occasion, il a exprimé le souhait de recevoir un soutien plus précieux et plus efficace des ambassadeurs pour renforcer la coopération intégrale entre le Vietnam et les pays.



Le Vietnam assumera le président à tour de rôle de l'ASEAN 2020 et un certain nombre de réunions importantes se tiendront dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant que l'ambassade du Vietnam en Malaisie est prête à offrir un soutien aux ambassadeurs et aux délégations pour effectuer des voyages de travail au Vietnam. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source