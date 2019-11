Le bateau brûlé au large de la République de Corée, à l'ouest de l'île de Jeju . Photo: VNA

Séoul (VNA) - L'ambassade du Vietnam en République de Corée a envoyé le 21 novembre des représentants dans la ville de Tongmyeong pour rencontrer et encourager les proches des pêcheurs portés disparus le 19 novembre à la suite de l'incendie de leur bateau au large de la République de Corée, à l'ouest de l'île de Jeju.

Ils travailleront avec les organismes sud-coréens compétents pour accélérer des mesures de sauvetages des victimes et de protection du citoyen.

Douze pêcheurs, six Sud-Coréens et six Vietnamiens, sont portés disparus le 19 novembre à la suite de l'incendie de leur bateau à l'ouest de l'île de Jeju.

Seul un corps, celui d'un Sud-coréen présentant de très importantes brûlures, a été repêché.

Des hélicoptères, un avion, des bâtiments des garde-côtes et plusieurs bateaux de pêche sont engagés dans les recherches. Les causes de l'incendie ne sont pas connues.

Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, 11 proches des six victimes vietnamiens se sont inscrits pour aller en République de Corée pour résoudre cette affaire.

Ils ont reçu des soutiens des autorités de Tongmyeong. Ils se sont déclarés convaincus au processus de recherche et de sauvetage du gouvernement sud-coréen, et ont exprimé ses remerciements pour le soutien de l’ambassade du Vietnam en République de Corée. -VNA