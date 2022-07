Londres, 27 juillet (VNA)- Des représentants de l'ambassade du Vietnam à Londres ont tenu une réunion de travail avec la police régionale du Grand Manchester (GMP) pour comprendre les informations relatives aux victimes soupçonnées d'être vietnamiennes dans l'incendie survenu le 7 mai dernier à la maison Bismark House Mill dans le quartier Oldham de la ville du Grand Manchester.

La réunion a eu lieu après que l'ambassade du Vietnam a reçu le 23 juillet l'annonce de la police locale concernant la découverte d'un corps alors que les ouvriers démolissaient la maison susmentionnée.

L’ambassadrice adjointe au Royaume-Uni, Tô Minh Thu, (centre) travaille avec la police locale. Photo : VNA

Auparavant, le GMP avait reçu un appel signalant que quatre Vietnamiens avaient perdu le contact avec leurs familles après le 7 mai.

La police a déclaré que la cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée et qu'elle a besoin de plus de temps pour vérifier l'identité des personnes décédées.

L’ambassadrice adjointe au Royaume-Uni, Tô Minh Thu, a déclaré que sa mission diplomatique avait activement travaillé avec le GMP pour échanger des informations concernant l'accident, ainsi que des mesures pour vérifier l'identité et la nationalité des victimes.

Elle a également intensifié les contacts avec la communauté originaire du Vietnam résidant dans ce pays européen pour obtenir des informations sur les citoyens vietnamiens récemment disparus.

L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni prévoit de déployer des mesures de protection des citoyens et de résoudre les problèmes connexes au cas où il serait confirmé que ces victimes sont des citoyens vietnamiens, a déclaré Tô Minh Thu.

Photo : VNA

De son côté, Lewis Hughes, enquêteur principal de GMP, a promis que son entité travaillerait avec les parties concernées pour résoudre l'affaire dans les meilleurs délais, et veillera à ce que les victimes, quelle que soit leur nationalité, soient traitées avec respect et compréhension.

Il a également signalé que le GMP avait mis en place une hotline liée à l'accident, à travers laquelle les familles des victimes peuvent communiquer pour obtenir de l'aide.- VNA