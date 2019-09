Tanee Sangrat, ambassadeur de Thaïlande au Vietnam offre des cadeaux à des habitants de la province de Thai Nguyen (Nord) (Photo: VNA)



Thai Nguyen (VNA) - Le 23 septembre, Tanee Sangrat, ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, accompagné de responsables et d'employés de l'ambassade de Thaïlande, ainsi que de représentants d'entreprises thaïlandaises, a visité et offert des cadeaux à des habitants de la province de Thai Nguyen (Nord) récemment touchés par des catastrophes naturelles.

Au nom du gouvernement thaïlandais et de la communauté des entreprises thaïlandaises, Tanee Sangrat a donné une enveloppe de 20 000 USD et des vivres, denrée alimentaires et médicaments... pour soutenir les personnes sinistrées, en particulier les plus pauvres.

En outre, la délégation de l'ambassade de Thaïlande a visité et remis des cadeaux à la famille de Ly Trung Kien (hameau de Binh Minh, commune de Minh Lap, district de Dong Hy) et à celle de Mme Tran Thi Nho (hameau de Minh Ly, commune de Minh Lap, district de Dong Hy). Ce sont deux foyers pauvres, avec des personnes handicapées, qui ont été gravement touchés lors des dernières inondations.

S'exprimant lors de la rencontre avec la délégation de l'ambassade de Thaïlande, Tran Quoc To, secrétaire du comité provincial du Parti, a remercié l'ambassadeur Tanee Sangrat et les responsables de l'ambassade, ainsi que les représentants des entreprises thaïlandaises pour leur soutien accordé aux populations des zones touchées par les crues, les encourageant à surmonter leurs difficultés et à se stabiliser rapidement.

Les 9 et 10 septembre, dans la province de Thai Nguyen, des pluies diluviennes ont fait 4 morts, un blessé, et près de 1 100 maisons ont été inondées. Les crues ont inondé environ 670 hectares de rizières, de nombreuses routes... Les dommages matériels sont estimés à plus de 20 milliards de dongs. -VNA