Hanoi (VNA) - L’ambassade d’Arabie saoudite au Vietnam, ainsi que les ambassades d’Égypte, de Palestine, d’Algérie, du Maroc, d’Indonésie, du Pakistan, de Brunei, d’Iran et du Bangladesh ont célébré dimanche 23 avril à Hanoi l’Aïd al-Fitr, l’une des deux grandes fêtes célébrée par les musulmans du monde entier.

L'ambassadeur d’Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA



S’adressant à l’événement, l’ambassadeur saoudien Mohammed Ismaeil A. Dahlwy a déclaré que la fête, qui marque la fin du mois sacré de ramadan, partage des similitudes avec le Festival traditionnel du Nouvel An vietnamien ou le Têt.



La célébration à Hanoi est une bonne occasion pour l’Arabie saoudite de présenter les images d’elle-même et d’autres pays arabes et musulmans à ses amis vietnamiens.



Dans l’esprit de tolérance de la fête, le diplomate a appelé les pays du monde, y compris les pays arabes, à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques et par le dialogue et à apporter ensemble la prospérité et la paix au peuple.



Les ambassadeurs d’Algérie, d’Égypte, du Pakistan, d’Indonésie et d’Iran, entre autres, ont profité de l’occasion pour parler de la culture et des coutumes de leurs pays respectifs à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.



L’événement a également présenté des délices culinaires des nations arabes et musulmanes participantes, l’art du henné et des numéros de cirque.