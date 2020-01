Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Alliance des produits de cybersécurité du Vietnam a vu le jour le 28 décembre à Hanoï sous les auspices du ministère de l’Information et de la Communication. La cérémonie a été honorée de la présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

2020 est considérée comme l'année de la transition numérique profonde et intégrale. La sécurité du réseau est l'un des problèmes extrêmement importants durant ce processus.

A l’heure où les usines sont de plus en plus connectées, la cybersécurité s’impose comme un enjeu majeur pour les industriels. 21 entreprises domestiques s’associent à cette alliance pour promouvoir les solutions et s’entraident dans ce domaine.

Parlant de l’alliance, Nguyen Huy Dung, directeur du Département de la sécurité de l'information du ministère a estimé que les produits des entreprises dans l’alliance seraient compatibles les uns avec les autres pour former un ensemble des solutions complètes au service de l’e-gouvernement, de ville intelligente et d'importants systèmes d'information nationaux.

Les entreprises se sont engagées à s'entraider pour protéger le système d'information du Vietnam. Elles visent l'objectif : en 2025, les produits de cybersécurité vietnamiens devraient représenter 70% de parts de marché national et seront exportés à l’étranger. - VNA