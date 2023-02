Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, reçoit le chancelier allemand, Olaf Scholz, en visite officielle au Vietnam. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Le gouvernement allemand a affirmé qu’il appréciait sa coopération au développement avec le Vietnam, soulignant l’efficacité et la qualité de la coopération bilatérale.

Répondant aux questions de députés allemands sur la coopération bilatérale au développement, le gouvernement allemand a déclaré avoir choisi le Vietnam comme l’un des huit partenaires mondiaux, aux côtés du Brésil, de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Mexique, du Pérou et de l’Afrique du Sud, qui représentent au total 45 % de la population mondiale.

Les partenariats visent à trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux à l’avenir pour un développement durable inclusif, la neutralité carbone et la résilience, a-t-il affirmé.

Le gouvernement allemand apprécie le fort développement économique du Vietnam au cours des trois dernières décennies. Il qualifie le Vietnam d’une importance mondiale et régionale grâce à son développement économique exceptionnel et à son rôle de membre influent de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). La coopération avec le Vietnam est ainsi nécessaire pour fournir des marchandises et résoudre les futurs problèmes mondiaux, dont la lutte contre le changement climatique, la protection des forêts, la conservation de la biodiversité et le maintien de chaînes d’approvisionnement durables et du développement économique.

Tan Cang Saigon, le port le plus grand et le plus moderne du Vietnam. Photo: VNA



Depuis 2018, le gouvernement allemand a fourni plus de 1,5 milliard d’euros d’aide publique au développement (APD) au Vietnam dans le cadre de la "coopération triangulaire". En 2021, le gouvernement allemand s’est engagé à financer plus de 152 millions d’euros d’aide au développement et de coopération technique au Vietnam.

En général, le gouvernement allemand considère la coopération au développement avec le Vietnam comme un succès. L’Allemagne préconise également de promouvoir la coopération économique avec le Vietnam, via les mécanismes existants.

Le Vietnam est également une destination clé lorsque l’Allemagne cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement.

Lors de sa visite au Vietnam à la mi-novembre 2022, le chancelier allemand Olaf Scholz a loué le rôle et la position du Vietnam dans la stratégie allemande sur l’Indo-Pacifique. Il a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires importants du gouvernement et des entreprises allemands.-VNA