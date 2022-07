Lai Châu (VNA) - La province montagneuse de Lai Châu investit dans la modernisation et la rénovation de ses marchés de montagne typiques dans le but d’attirer de nouveaux touristes.

Dans le marché de San Thàng, ville de Lai Châu. Photo: VNA

Elle vise également à dynamiser leurs activités, à augmenter les échanges de biens pour améliorer l’économie et à faciliter la vie spirituelle pour aider à promouvoir les marchés et leurs identités culturelles uniques.

La province montagneuse du Nord abrite 20 groupes ethniques minoritaires. Chaque groupe ethnique a sa propre culture unique qui se manifeste de manière vivante sur les marchés locaux.

Parmi les marchés de Lai Châu, les plus fréquentés sont San Thang dans la ville de Lai Châu, Sin Hô dans le district de Sin Hô et Dào San dans le district de Phong Thô. Bien que ces marchés se réunissent tous les dimanches matin, à partir du samedi après-midi, les gens font la queue pour les marchés.

Le plus unique est probablement le marché "Sung" (corne) dans la commune frontalière de Si Lo Lâu, district de Phong Thô, à environ 105 km de la ville de Lai Châu. «Si Lo Lâu» signifie «12 cols de montagne» en langue dao. Pour rejoindre la commune, il faut passer par 12 cols de montagne.

Des marchés tenus par les ethnies minoritaires dans la province montagneuse de Lai Châu. Photo: VNA

Présentant les cultures des groupes ethniques Dao et Hà Nhi, le marché se tient tous les six jours. Le marché a également lieu le jour de la chèvre et celui du buffle, qui sont deux jours spéciaux dans le mois.

Trân Dinh Tiên, vice-président du Comité populaire de la ville de Lai Châu, a déclaré que les marchés de montagne sont une activité culturelle indispensable pour les minorités ethniques.

Afin de préserver et de promouvoir la valeur culturelle de ce type de marché, le Comité populaire de la ville de Lai Châu a promu des activités touristiques et d’expérience touristique locale pour les visiteurs. Il organise également des activités de danse et des échanges culturels au marché.

Une attention est portée à l’amélioration des connaissances sur la culture locale et le tourisme pour les habitants afin qu’ils puissent être des ambassadeurs «guides touristiques» pour aider à promouvoir l’image de la communauté.

La ville a également demandé aux autorités locales et aux régies du marché de renforcer la sensibilisation locale à l’hygiène environnementale, afin de valoriser et d’attirer les produits et spécialités locaux. – VNA