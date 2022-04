Photo : VNA

Lai Châu (VNA) - Quatre-vingt-huit athlètes professionnels des provinces et des villes du pays et du Japon ont participé à un marathon sur l’ancienne route de pierre de Pavi qui s’est terminé dimanche 24 avril dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord).



Parmi eux, 28 athlètes ont couru dans la catégorie 42 km et les autres ont participé à l’épreuve de 21 km.



L’ancienne route de pierre de Pavi a été construite par les Français en 1920 et il a fallu sept ans pour la terminer. Il faisait 100 km de long reliant le district de Bat Xat de la province de Lào Cai et la ville de Lai Châu de la province de Lai Châu. Pendant la période coloniale française, il était utilisé pour transporter dans les deux sens des marchandises, des produits agricoles et des armes de Lào Cai à Lai Châu.



Aujourd’hui, la route ne fait que 17 km de long et s’étend de la commune de Sang Ma Sao du district de Bat Xat à la commune de Sin Suôi Hô du district de Phong Thô (district de Lai Châu).



C’est la première fois que le district de Phong Thô organise le marathon sur l’ancienne route de pierre de Pavi en écho à la campagne "Tout le monde fait de la gymnastique en suivant l’exemple du Président Hô ChiMinh" dans la période 2021-2030 ; un programme d’action national sur le tourisme pour la période 2020-2025 avec une vision à l’horizon 2030 ; et la Semaine touristique et culturelle de Lai Châu 2022 ainsi que pour célébrer le 20e anniversaire de la division du district de Phong Thô.



À travers le tournoi, le comité d’organisation souhaite exploiter le potentiel touristique, en particulier en promouvant l’image de la belle nature, des habitants sympathiques et hospitaliers du district de Phong Thô en particulier, et de la province de Lai Châu en général, auprès des touristes nationaux et internationaux. – VNA