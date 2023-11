Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec la Permanence du Comité du Parti de Lai Chau. Photo : VNA



Lai Chau (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans son voyage d’affaire dans la province de Lai Chau (Nord), a travaillé le 19 novembre avec la Permanence du Comité provincial du Parti sur la situation du développement socio-économique et les solutions pour promouvoir son développement rapide et durable.

Le Premier ministre a souligné que Lai Chau était une province ayant une position stratégique très importante en termes de défense, de sécurité et de protection de la souveraineté des frontières nationales. La province possède des ressources minérales diverses, une zone forestière et ressources en eau riches, avec un grand potentiel de développement hydroélectrique. Elle possède aussi une culture diversifiée, un paysage naturel majestueux et un riche potentiel touristique.

Le chef du gouvernement a souligné qu'avec son potentiel, ses avantages et ses opportunités uniques, Lai Chau doit se développer dans une direction rapide, verte et durable, tout en améliorant le niveau de vie des gens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le poste de garde-frontière de Huoi Luong, district de Phong Tho. Photo : VNA



Pham Minh Chinh a ordonné à la province de se concentrer sur l'investissement dans le développement des infrastructures socio-économiques, en particulier les infrastructures de transport et touristiques ; sur le développement des infrastructures numériques, des infrastructures agricoles et rurales, des infrastructures éducatives, médicales, culturelles et sportives.

Lai Chau doit donner la priorité au développement de l'économie agricole, du tourisme, de l'industrie de transformation, de l'industrie manufacturière, de l'économie verte, de l'économie numérique et de l'économie circulaire associée à son potentiel et à ses atouts.

“La province doit créer et se concentrer sur de nouveaux moteurs de croissance tels que le développement du tourisme sur le plateau de Sin Ho, la construction de la zone économique de la porte frontalière de Ma Lu Thang, le développement du ginseng Lai Chau, la transformation de minéraux, le développement de l’énergie...", a souligné le Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend à l'internat ethnique primaire Pa Tan, district de Sin Ho. Photo : VNA



Pour la période 2021-2023, Lai Chau a connu un PIB régional de 3,91 %/an. Le PIB régional par habitant en 2023 est estimé à 47,2 millions de dongs, soit une augmentation de 3,4 millions par rapport à 2020. La structure économique évolue positivement, avec l'industrie et de la construction représentant 38,03, les services 40,14%, l’agriculture 15,16%.

Auparavant, le 18 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation l’accompagnant se sont rendus à l'internat ethnique primaire Pa Tan, district de Sin Ho, ont visité le poste de garde-frontière de Huoi Luong, district de Phong Tho et inspecté la zone de porte frontalière internationale de Ma Lu Thang. - VNA