Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque international sur le thème "Accélérer la mise en œuvre de l'ordre du jour sur les femmes, la paix et la sécurité: le rôle des programmes d'action nationaux" a eu lieu le 7 décembre à Hanoï à la fois en ligne et en présentiel.

Organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères et l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), cet événement vise à partager les expériences d'experts et à offrir un aperçu des idées aux agences et aux parties prenantes au Vietnam sur la possibilité d'élaborer un plan d'action national.

A cette occasion, Do Hung Viet, chef du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que le Vietnam attachait une importance particulière à l'égalité des sexes et aux progrès des femmes dans tous les aspects de la vie sociale.

Sur le plan international, le Vietnam apporte toujours une voix active soutenant et promouvant les problèmes autour des femmes, de la paix et de la sécurité, a-t-il ajouté.

S'exprimant lors du colloque, Mme Rana Flowers, coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, a déclaré que les femmes vietnamiennes contribuaient de plus en plus aux missions onusiennes de paix. A ce jour, le Vietnam a dénombré 75 représentants, dont des femmes, participant à des missions de maintien de la paix dans différentes régions du monde. Cependant, de nombreux défis doivent encore être relevés, tels que le financement et l'allocation budgétaire pour la mise en œuvre de l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité, a-t-elle précisé.

A cette occasion, les participants se sont renseignés sur les pratiques et les solutions des pays pour renforcer la participation des femmes à l'Agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. -VNA