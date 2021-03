L’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, et la présidente de l’agence de presse argentine Télam, Bernada Llorente. Photo : VNA



Buenos Aires (VNA) – Le 26 mars, l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a eu une séance de travail avec la présidente de l’agence de presse argentine Télam, Bernada Llorente.



La séance de travail a été consacrée aux mesures propres à accroître la diffusion d'informations sur tous les secteurs de chaque pays aux lecteurs argentins et vietnamiens.



Selon l'ambassadeur Duong Quoc Thanh, avec les accords signés entre Télam et l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), les deux parties peuvent continuer à renforcer leurs échanges d'informations, travailler ensemble pour produire des programmes présentant la culture et les potentiels économiques de l’Argentine et du Vietnam et les publier sur leurs produits de presse.



La présidente de Télam a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire prioritaire et important de l’Argentine en Asie.



Elle a reconnu que, bien qu'il y ait eu un accord de coopération avec la VNA depuis des années, la mise en œuvre n’était pas encore à la mesure du potentiel et des attentes de chaque partie. Elle s'est engagée à promouvoir les relations avec la VNA afin de pouvoir avancer vers la signature d'un nouvel accord de coopération plus pratique et plus efficace. -VNA