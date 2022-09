La délégation de l'UOAV et des représentants du ministère français des Affaires étrangères, de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France, de l'Association d'amitié France-Vietnam et de nombreuses ONG françaises. Photo: VNA

Paris (VNA) – L’Agence française de développement international (AFD) renforcera son soutien et son financement aux projets mis en œuvre par les ONG et associations françaises au Vietnam.



Ces projets couvrent des domaines qui ont prouvé leur efficacité, tels que le renforcement des capacités des autorités locales, la formation professionnelle des jeunes, la prise en charge d’enfants, l’amélioration de la productivité agricole, l’industrie artisanale.



C’est ce qu’a affirmé Nicolas Le Guen, représentant de l’AFD lors d’une réunion avec des dirigeants de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (UOAV), tenue le 23 septembre à Paris.



Nguyên Van Doanh, vice-président de l’UOAV, a apprécié l’efficacité des projets financés par l’AFD à travers les ONG. Selon les statistiques du Comité de coordination des Aides du Peuple (PACCOM), la France compte actuellement 61 organisations opérationnelles, avec des capitaux décaissés annuels relativement stables, estimés à près de 9 millions de dollars.



Ces dix dernières années, l’AFD a versé environ 140 millions d’euros par an à des ONG françaises, encourageant des projets qui apportent des changements positifs aux localités d’accueil. Notamment, pendant la pandémie de Covid-19, l’AFD a décaissé environ 400 millions d’euros à des ONG. En 2023, l’AFD financera 12 projets au Vietnam pour un budget d’environ 3 millions d’euros.



Selon Nguyên Van Doanh, le Vietnam est en train de recevoir des aides non gouvernementales de nombreux pays, mais la France est un partenaire très important en raison du grand nombre d’organisations. En outre, ses projets d’aide se concentrent sur des questions directement liées à la sécurité sociale, au soutien des pauvres, des défavorisés dans la société.



Durant son séjour en France, la délégation de l’UOAV a rencontré l’Association d’amitié France-Vietnam et l’Association des Vietnamiens en France sur la préparation des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques France-Vietnam, le 10e anniversaire de la signature de l’Accord de partenariat stratégique et le 50e anniversaire de la signature des Accords de Paris mettant fin à la guerre du Vietnam. –VNA