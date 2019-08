Un programme pour renforcer l’appui de la marine vietnamienne aux pêcheurs lancé à la province de Ca Mau (Sud). Photo: VNA



Ca Mau (VNA) - Un programme a été lancé le 1er août dans la province méridionale de Ca Mau afin de promouvoir le soutien de la marine vietnamienne aux pêcheurs en mer.

Ce programme vise à aider la force navale à améliorer les communications et les pêcheurs à assurer des activités de pêche sûres, durables et conformes à la loi, ce qui devrait également contribuer à la protection solide de la souveraineté maritime et insulaire et du plateau continental du pays.

Lors de la cérémonie tenue au bourg de Sông Dôc, district de Trân Van Thoi, le colonel Nguyên Dang Tiên, commissaire politique du commandement de la 5e zone navale de la Marine vietnamienne, a déclaré que ce programme était l’une des principales options du commandement de la Marine pour concrétiser les résolutions et directives du Parti sur le développement durable de l’économie basée sur la mer, ainsi que pour gérer et défendre la souveraineté nationale de la mer et des îles.

Dans le cadre de ce programme, les unités navales renforceront les activités de communication pour sensibiliser les pêcheurs à l’importance des mers et des îles, à la démarcation de la frontière maritime entre le Vietnam et les pays voisins et aux lois vietnamiennes sur la mer, les activités de pêche et la prévention de la pêche illégale. Les pêcheurs sont été informés de la situation des eaux vietnamiennes, des sites fournissant des services de logistique de la pêche et des activités de soutien des forces navales en faveur des pêcheurs.

Des représentants du commandement de la 5e zone navale de la Marine vietnamienne remettent des cadeaux à des pêcheurs et à leur familles en difficultés. Photo: VNA



Thân Duc Huong, vice-président du Comité populaire de la province de Ca Mau, a déclaré que l’économie maritime constituaie l'un des secteurs les plus importants de l'économie locale, la province disposant de plus de 254 km de côtes et d’une pêcherie d'environ 80.000 km².

Plus de 5.000 bateaux de pêche de Ca Mau capturent environ 200.000 tonnes des produits aquatiques chaque année, ce qui contribue grandement à son économie.

La province a pris de nombreuses mesures pour améliorer l'efficacité des activités de pêche. Cependant, des problèmes subsistent, nécessitant des efforts communs de l'ensemble du système politique, a-t-il ajouté. -VNA