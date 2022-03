Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil théorique du Comité central du Parti, Nguyên Xuân Thang, a reçu mardi 22 mars les ambassadeurs d’Inde et de Singapour au Vietnam.

Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang, et l’ambassadeur indien Pranay Verma. Photo : VNA



Accueillant l’ambassadeur indien Pranay Verma, le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang a déclaré que cette année, le Vietnam et l’Inde célébront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, ce qui marque une étape importante dans l’amitié bilatérale honorée par le temps.



Sur un plan d’organisation d’une conférence à cette occasion, il a souligné qu’elle devrait se tenir à l’échelle nationale avec la participation de responsables au niveau central et local, d’experts et d’universitaires ainsi que d’entreprises des deux côtés.



En ce qui concerne les activités de formation du personnel, il a déclaré que la HCMA invite souvent des experts indiens à donner des conférences lors des cours de planification stratégique des cadres organisés par l’académie, ajoutant que cette activité devrait être maintenue et encouragée dans les temps à venir.



L’ambassadeur Pranay Verma a déclaré que la HCMA et son Centre d’études indiennes jouent un rôle important dans la coopération entre les deux pays.

L’ambassadeur indien Pranay Verma présente un souvenir au directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang. Photo : VNA



Le diplomate a suggéré que les deux pays élargissent leur collaboration dans trois domaines potentiels des soins de santé, de la relance verte et de l’économie numérique.



Recevant l’ambassadeur singapourien Jaya Ratnam, le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang a affirmé que les relations bilatérales sont en bonne phase de développement.



Pour la HCMA, le développement de Singapour a toujours été un modèle pour les experts et universitaires vietnamiens pour étudier, rechercher et acquérir des expériences pour l’élaboration et la promulgation de politiques conformes à la réalité vietnamienne, a-t-il souligné.

Le responsable a proposé l’organisation d’une conférence sur les 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour (1973-2023), et a suggéré aux deux pays de continuer à renforcer la formation du personnel et les échanges de délégations ainsi qu’à organiser des programmes de recherche à l’École de politiques publiques Lee Kuan Yew.

Partageant son point de vue, l’ambassadeur Jaya Ratnam a demandé à la HCMA d’effectuer prochainement un plan d’échanges de délégations dans le cadre de la réouverture progressive des activités politiques et économiques et des échanges entre les peuples des deux pays. – VNA