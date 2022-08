Hanoï, 1er août (VNA) - Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique et président de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, a suggéré que le Vietnam et Singapour approfondissent leur coopération dans des domaines spécifiques, notamment la construction d'un programme de coopération entre l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh et partenaires singapouriens.

Photo : VNA

Nguyên Xuân Thang, qui est également président du Conseil central de la théorie, a fait cette suggestion lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur de Singapour au Vietnam Jaya Ratnam, le PDG de la Fondation Temasek Ng Boon Heong et le professeur Vu Minh Khuong de l’Ecole de la politique publique Lee Kuan Yew, le 1er aoûtà Hanoï.



Il a déclaré que des experts et des universitaires vietnamiens étudieraient le modèle de développement de Singapour pour rechercher des moyens d'appliquer les politiques au Vietnam, appelant Singapour à partager son expérience en matière de prévention et de contrôle de la corruption.



L'ambassadeur Jaya Ratnam a salué l'étude de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh sur la politique publique de Singapour et s'est engagé à soutenir la mise en œuvre du programme de coopération entre les deux parties.- VNA

