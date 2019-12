La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, ddécerne l’Ordre Ho Chi Minh à l’Académie vietnamienne des ressources en eau (VAWR). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté le 3 décembre à Hanoï à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de la fondation de l’Académie vietnamienne des ressources en eau (VAWR).

Soulignant l’importance particulière des ressources en eau pour le secteur agricole du pays, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré apprécier les contributions de la VAWR au développement agricole et rural, notamment à la consolidation et la protection du système de digues au Nord, ainsi qu’à la construction d’ouvrages dans le delta du Mékong pour neutraliser les sols acides et maîtriser la salinisation…

Indiquant les défis imposés par les changements climatiques, la présidente de l’Assemblée nationale a encouragé la VAWR à chercher à résoudre des problèmes surgissant dans ce nouveau contexte, afin de faciliter l’élaboration de politiques sur les ressources en eau et le développement agricole. Elle lui a en outre demandé d’intensifier la coopération avec d’autres instituts des sciences agricoles pour avancer des solutions fondamentales et durables aux problèmes relatifs au développement agricole.

Nguyen Thi Kim Ngan a par ailleurs recommandé à la VAWR d’améliorer ses technologies pour une meilleure application dans la vie quotidienne, de s’intéresser davantage au développement des ressources humaines, de créer des conditions favorables à la créativité de ses scientifiques.

La présidente de l’Assemblée nationale a demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au ministère des Sciences et des Technologies, ainsi que d’autres organes compétents, de soutenir la VAWR.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Thi Kim Ngan a décerné l’Ordre Ho Chi Minh à la VAWR. Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a remis l’Ordre du Travail de deuxième classe à quatre personnes et l’Ordre du Travail de troisième classe à trois autres de la VAWR. -VNA