Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique, Trân Quôc Vuong, a assisté lundi 16 septembre à Hanoi à la cérémonie de rentrée scolaire à l’Académie de la défense, exhortant l’établissement à renforcer la synthèse des questions pratiques, la recherche et le développement de la science de la défense.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, s’exprime lors de la cérémonie de rentrée scolaire à l’Académie de la défense. Photo : qdnd.vn

Trân Quôc Vuong, également membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné la position de l’Académie de la défense en tant que grand centre de recherche scientifique et de formation de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et du pays.L’établissement a organisé 76 cours de formation à la défense nationale et à la sécurité à l’intention de plus de 4.300 hauts cadres du PCV, de l’Etat et de l’APV ; a formé des milliers de hauts cadres et chercheurs au niveau de master et de doctorat pour l’APV ; et s’est engagé dans nombre de travaux sur l’art militaire.Le dirigeant a demandé à l’Académie de la défense de continuer, dans les temps à venir, de bien diriger la mise en œuvre des résolutions et directives du PCV, de l’Etat, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, en se concentrant sur l’édification du contingent de cadres, notamment au niveau stratégique.L’établissement devrait sans cesse renouveler le travail d’entraînement et de formation adapté à divers objets de combat, aux pratiques et aux réalités de la conduite de la guerre dans le monde d’aujourd’hui, a-t-il indiqué.Trân Quôc Vuong a également demandé à l’Académie de la défense d’accélérer la synthèse des pratiques, de développer la science de la défense dans la nouvelle situation, de renforcer la coopération internationale et de participer activement au front idéologique et théorique du PCV. – VNA