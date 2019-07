Hanoi (VNA) - Les noyades sont la première cause de mortalité par accident chez les enfants et adolescents. Au Vietnam, elles font chaque année des centaines de décès et entraînent parfois de graves séquelles. Solutions.

Une des premières règles élémentaires de prévention des noyades est d’apprendre très tôt aux enfants à nager. Photo: VNA

Le Vietnam possède 3.200 km de côtes, plus de 2.300 rivières, canaux et un grand nombre de lacs, étangs et ruisseaux.



Des chiffres douloureux...



À l’approche de l’été, nombreux sont ceux qui se préparent à goûter aux joies de l’eau: baignades en mer, en lac ou en rivière, plongeons en piscine... Pourtant la baignade peut vite devenir dangereux et mener à la noyade en l’absence de bons réflexes de prévention.



Selon le rapport du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, pour la période 2010-2015, on comptabilisait, chaque année, 3.000 décès par noyade dont 2.200 chez des moins de 16 ans. Ce taux a considérablement diminué après deux ans de mise en œuvre du Programme 2016-2020 de prévention et de lutte contre les noyades chez les enfants.



En effet, en 2017, on enregistrait 1.995 cas de noyade et 782 au cours du premier semestre 2018. En ce début d’été 2019, des victimes sont à déplorer dans de nombreuses localités du pays.



Selon Vu Kim Thoa, cheffe adjointe du Département des enfants (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), les causes et circonstances des noyades sont nombreuses. D’une manière générale, il est possible de lister un certain nombre de causes, parmi lesquelles: le fait de ne pas savoir nager ou de mal nager, voire de surestimer ses capacités; une méconnaissance de l’environnement aquatique; la baignade dans des zones dangereuses (avec des courants, des vagues,…) ou interdites; une défaillance de la surveillance des adultes dans le cas des noyades d’enfants; les catastrophes naturelles ou encore la non-utilisation des gilets de sauvetage ou le non-respect des règlements sur la sécurité de la circulation fluviale…



