Hanoi (VNA) - À l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unis (le 24 octobre) et du 75e anniversaire de VOV (le 7 septembre), la Voix du Vietnam a organisé mardi, 27 octobre, une rencontre avec les représentants des 15 organes de l’ONU au Vietnam.

Lors de la rencontre. Photo : VNA



Organisée pour la première fois, cette rencontre marque une nouvelle étape dans les relations entre l’ONU et la Voix du Vietnam et s’inscrit dans le programme «75 ans de l’ONU: Construisons ensemble notre avenir» et la Décennie d’action, période 2020-2030.

«En tant qu’organe médiatique national, VOV se réjouit de participer au rapprochement entre le Vietnam et l’ONU. Nous nous intéressons de très près aux objectifs de développement de l’ONU et le Vietnam applique le programme «One UN», indique Nguyên Thê Ky, président de VOV.

«Le principe fondamental des objectifs de développement durable de l’ONU est de ne laisser personne en arrière. Nous profitons de cette occasion pour écouter les besoins et les aspirations des Vietnamiens afin de mieux les soutenir. J’espère que la coopération entre VOV et l’ONU sera fructueuse et qu’ensemble, nous pourrons bâtir un avenir radieux pour le Vietnam», a affirmé Kamal Malhotra, coordinateur de l’ONU au Vietnam.

Lors de la réunion, les dirigeants de la Voix du Vietnam et les représentants des organes de l’ONU au Vietnam ont discuté des activités et des principaux objectifs des Nations Unies dans toutes les villes et provinces du Vietnam. Le Vietnam, en particulier, fournit une assistance pratique aux habitants des provinces centrales pour faire face aux graves conséquences des catastrophes naturelles. Les deux parties ont également échangé des mesures pour coordonner la vulgarisation des médias sur les activités des organes de l’ONU au Viet Nam afin de créer une diffusion plus large. - VNA