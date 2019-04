Hanoi, 28 avril (VNA) - Le conseil d’administration du Vieux quartier de Hanoï a ouvert la voûte numéro 93 du viaduc de la rue Gâm Câu afin de créer un espace d’art public.

Une partie de la rue des fresques de Phùng Hung le long du viaduc ferroviaire. Photo : CTV/CVN

La voûte numéro 93 du viaduc de la rue Gâm Câu a été ouverte afin de créer un espace d’art public. C’était l’une des 127 voûtes en pierre scellées du pont de la rue. Son ouverture fait partie d’un projet visant à exploiter cet espace, et relier ainsi deux rues.''Nous avons choisi la voûte numéro 93 à titre d'essai, car il s'agit de la voûte la plus typique du viaduc'', a déclaré Dang Dình Bang, responsable suppléant du conseil d'administration. "La voûte était scellée avec de la pierre et du ciment des deux côtés alors que le centre était vide. Le plus important est d’assurer la sécurité du train situé au-dessus et des zones résidentielles à proximité. La voûte, après avoir été ouverte, sera supportée par une structure en acier et équipée d'un système de drainage'', a-t-il déclaré.Après l’ouverture des réunions pour évaluer l'efficacité du projet, le Comité populaire municipal pourrait ouvrir 127 voûtes. Elles seront ensuite utilisées pour des stands d'artisanat et d’autres produits touristiques afin d’embellir et de promouvoir le Vieux quartier.La voûte numéro 93 sera utilisée pour la cuisine traditionnelle. Le site sera bientôt connecté aux rues piétonnes du week-end et à la rue des fresques de Phùng Hung. - CVN/VNA